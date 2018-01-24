Рамиз Зейналов: В прошлом году у 11 тыс. человек ограничено право на вождение

© DİN

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Государственной дорожной полицией в течение года было зарегистрировано более 3,3 млн. фактов нарушения правил дорожного движения, в том числе около 9,4 тыс. фактов управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, более 1,7 млн. фактов превышения скорости, 140,5 тыс. фактов нарушений правил обгона, маневрирования и выезда на встречную полосу, около 135 тыс. нарушений правил проезда перекрестков.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления Государственной дорожной полиции генерал-майор Рамиз Зейналов на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности 2017 года и предстоящим задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.

Он отметил, что за правонарушения у 10 тыс. 996 человек было ограничено право на вождение: "Из данных административных правонарушений, 63,3% были выявлены с помощью специальных технических средств, остальные – посредством системы "İ-patrul" и сотрудниками".