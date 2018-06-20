Рамин Гаджилы арестован на 2 месяца

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В отношении пытавшегося незаконно пересечь госграницу Рамина Гаджилы возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, в следственном управлении Государственной пограничной службы в отношении него выдвинуто обвинение по статье 29,318.1 (Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы).

Решением Сабаильского суда в отношении Р.Гаджилы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Он не согласился с обвинением.

Затем Р.Гаджилы был перевезен в Бакинский следственный изолятор.

В настоящее время следственное управление ГПС продолжает расследование.

Отметим, что по информации ГПС, 4 июня военнослужащими Загатальского пограничного отряда пограничных войск ГПС на служебной территории пограничной заставы близ села Мазымгара Балакенского района предотвращена попытка нарушения государственной границы. В названный день пограннаряд задержал на госгранице двух граждан Азербайджана – Гаджилы Рамина Расим оглы 1983 г.р. и Гасымова Фахреддина Азад оглы 1988 г.р.

Во время предварительного расследования Р.Гаджилы признался, что поскольку ему запрещено выезжать за пределы страны, он не мог покинуть страну через пропускные пункты, ввиду чего он пытался незаконно перейти в Грузию, нарушив госграницу на служебной территории пограничной заставы, Ф.Гасымов помогал ему в этом деле. Ф.Гасымов дал одинаковые показания.

Р.Гаджилы сообщил, что имеет долги в размере приблизительно 250 тыс. манатов, и за рубежом хотел заработать и вернуть долги.