​Рамиль Усубов принял участие в церемонии поминовения сержанта полиции, погибшего во время событий в Нардаране - ФОТО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов принял участие в прошедшей в городе Лянкяран церемонии поминовения сержанта полиции Исмаила Расул оглу Тагиева, погибшего во время событий в поселке Нардаран.

Как сообщает Report, министр Рамиль Усубов выразил соболезнования близким покойного.

На церемонии было отмечено, что никакая сила не сможет расшатать единство народа.

Член Совета казиев Управления мусульман Кавказа Гаджи Гани Ахундзаде отметил, что 27 ноября духовные лица и верующие южного региона направили обращение президенту Ильхаму Алиеву: "Верующие южного региона всегда хранили верность государству и государственности".