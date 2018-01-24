Рамиль Усубов объявил 2018 год "Годом этического поведения" для сотрудников ДПС

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Сотрудники полиции всегда должны следовать правилам этического поведения при общении с участниками движения, водителям следует объяснять возможные негативные последствия совершаемых административных проступков, не допускать ненужные диалоги, грубость и другие возможные спорные ситуации".

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности 2017 года и предстоящим задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.

Министр отметил важность совершения поворота в данной сфере и сообщил, что для сотрудников дорожной патрульной службы 2018 год объявляется "Годом этического поведения". По его словам в отношении сотрудников, которые будут грубы с гражданами, либо не будут представляться водителям и не объяснят им сути их правонарушения, то по отношению этим сотрудникам будут приняты серьезные меры.