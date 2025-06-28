Рамиль Сафаров: Сотрудники ФСБ России повалили меня на пол и пинали ногами

Задержанный в городе Екатеринбурге Федеральной службой безопасности России и впоследствии освобожденный азербайджанец Рамиль Сафаров рассказал российскому бюро Report о подробностях инцидента.

Задержанный в городе Екатеринбурге Федеральной службой безопасности России и впоследствии освобожденный азербайджанец Рамиль Сафаров рассказал российскому бюро Report о подробностях инцидента.

Он cказал, что 27 июня в 06:00 утра сотрудники ФСБ в масках ворвались в его квартиру.

"Они выломали дверь и разгромили квартиру. Меня повалили на пол и пинали ногами (показывает следы ударов на теле). Я весь в синяках. Я плохо вижу, кружится голова. От побоев у меня пошла кровь из носа, они приказали мне вытереть ее, чтобы скрыть следы", - сказал Сафаров.

Он добавил, что ворвавшиеся в дом сотрудники ФСБ не показали никаких документов:

"В одной комнате они избивали меня, а в другой - отца. Они прижали мою голову к полу ногой, и требовали признаться в том, чего не совершал мой отец, угрожая мне расправой".

По словам Cафарова, они забрали из дома все: деньги, золото, вплоть до номерного знака автомобиля.

Отметим, что 27 июня ФСБ РФ провела рейд в Екатеринбурге якобы по делу об убийстве, совершенном в 2001 году. В результате рейда было задержано до 50 азербайджанцев, большинство из которых позже были отпущены. При этом в ходе рейда в своих квартирах были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, еще девять задержаны.

МИД Азербайджана в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Баку, выразил ему решительный протест. Азербайджан ожидает от российской стороны расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.