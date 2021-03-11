О нас
Report Georgia
Аудио новости

Районная прокуратура об убийстве в Астаре

Районная прокуратура об убийстве в Астаре Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры в сопровождении судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, выполнены другие процессуальные действия
Происшествия
11 марта 2021 г. 10:48
Районная прокуратура об убийстве в Астаре
0 : 00
0 : 00

Прокуратура Астаринского района распространила информацию об убийстве, совершенном на территории района.

Как сообщили Report в районной прокуратуре:

"10 марта в районе 19 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что в селе Шаматюрк Астаринского района от ножевых ранений скончался житель села Агаев Муса Арзу оглу 1991 г.р.

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры в сопровождении судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, выполнены другие процессуальные действия.

Предварительное расследование выявило обоснованные подозрения, что во время конфликта на почве личных неприязненных отношений двоюродный брат потерпевшего Агаев Фамиль Гаим оглу нанес ему ножевые ранения, совершив предумышленное убийство.

По факту в Астаринской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Фамиль Агаев был задержан в качестве подозреваемого.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prokurorluq Astaradakı qətllə bağlı açıqlama yaydı

Новости партнеров

Самое читаемое

Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
5 марта 2021 г. 17:51
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi