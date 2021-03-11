Районная прокуратура об убийстве в Астаре

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры в сопровождении судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, выполнены другие процессуальные действия

Прокуратура Астаринского района распространила информацию об убийстве, совершенном на территории района.

Как сообщили Report в районной прокуратуре:

"10 марта в районе 19 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что в селе Шаматюрк Астаринского района от ножевых ранений скончался житель села Агаев Муса Арзу оглу 1991 г.р.

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, сотрудники прокуратуры в сопровождении судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело, выполнены другие процессуальные действия.

Предварительное расследование выявило обоснованные подозрения, что во время конфликта на почве личных неприязненных отношений двоюродный брат потерпевшего Агаев Фамиль Гаим оглу нанес ему ножевые ранения, совершив предумышленное убийство.

По факту в Астаринской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Фамиль Агаев был задержан в качестве подозреваемого.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия".