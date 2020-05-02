​Rahat Market опровергает обвинения в издевательствах над кошкой

В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что сотрудники филиала Rahat Market, размещенного на улице Фаига Юсифова в Наримановском районе столицы, неоднократно избивали и убили кошку.

Об этом сообщили Report в Rahat Market.

Напомним, что согласно распространенной информации, кошку якобы не пускали в магазин и сотрудники издевались над животным.

После расследования было представлено видео о том, что претензии абсолютно не обоснованы:

"Кошка в плохом состоянии пришла на наш склад, и никто ее не трогал. Увидев состояние животного, наша сотрудница Расулова Айтадж взяла ее и отвела на ветеринарное обследование на улицу Фатали хана Хойского. После ветеринарного обследования стало известно, что кошка беременна и ей пора рожать, поэтому животное было в таком состояние. Кошке была оказана необходимая медицинская помощь. Но спасти жизнь животного не удалось".

Мы представляем изображения этой кошки во время обследования.

Как видно из фото и видео, кошка действительно доставлена к врачу сотрудником Rahat Market. Помимо этого на кадрах видео и фото видно, что кошка не подвергается какому либо насилию, наоборот сотрудница магазина проявляет заботу о животном.

К сожалению, спасти жизнь кошки не удалось. В это время человек, силой забравший мертвое тело кошки у врача, представил фото умершего животного в социальных сетях с заголовками, не соответствующими действительности, выступил с необоснованными утверждениями.

В Rahat Market подчеркнули, что будут и впредь заботиться о животных:

"Наряду с довольством наших клиентов, мы всегда сохраняли в центре внимания наших четвероногих друзей и относились к ним с особой заботой. В то же время, наши постоянные подписчики в социальных сетях также являются свидетелями нашей любви и заботы о наших четвероногих друзьях".