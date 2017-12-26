Рагим Газиев задержан

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев был задержан.

Об этом сообщил Report его друг, главный редактор газеты "Хурал" Аваз Зейналлы.

А. Зейналлы отметил, что Р. Газиев был задержан вчера сотрудниками 17 Отделения полиции Наримановского районного управления полиции: "Сведений о том, по какой причине он был задержан нам не предоставили. Сказали приходить в отделение завтра. Сегодня мы пойдем в 17-ое отделение полиции".

Отметим, что Р. Газиев с марта 1992 года до февраля 1993 года занимал пост министра обороны Азербайджана. В 1993 году в его отношении по обвинению в измене Родине и оккупации Шуши был вынесен смертный приговор. Позднее смертная казнь была заменена пожизненным заключением. В 2005 году Р. Газиев был освобожден указом о помиловании.