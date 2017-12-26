Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев арестован на 10 суток.

Об этом Report сообщил его друг – главный редактор газеты "Xурал" Авез Зейналлы.

По его словам, Р.Газиев содержится в изоляторе временного содержания Бинагадинского РУП. Пока неизвестно, какие обвинения выдвинуты в его отношении.

Напомним, что вчера Р.Газиев был задержан сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского РУП.

Отметим, что с марта 1992 года по февраль 1993 года Р.Газиев занимал пост министра обороны Азербайджана. В 1993 году он был обвинен в оккупации Шуши и измене Родине, и приговорен к смертной казни. Затем вынесенный приговор был изменен на пожизненное заключение. В 2005 году Р.Газиев был помилован и освобожден.