Раджабов одержал победу в 7-м туре Гран-При ФИДЕ в Пальма-де-Мальорка

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов одержал победу над шахматистом из Китая Ли Чао в поединке седьмого тура на заключительном этапе Гран-при ФИДЕ по шахматам в Пальма-де-Мальорка (Испания). Раджабов в этом туре играл белыми.

Результаты остальных поединков тура:

Петр Свидлер (Россия) – Хикару Накамура (США) 0,5:0,5

Дин Лижэнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5,

Павел Эльянов (Украина) – Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) – 1:0,

Эрнесто Инаркиев (Россия) – Франсиско Вальехо (Испания) - 0,5:0,5,

Дмитрий Яковенко (Россия) – Пентала Харикришна (Индия) - 0,5:0,5,

Рихард Раппорт (Венгрия) - Левон Аронян (Армения) - 0,5:0,5,

Александр Рязанцев (Россия) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0:1,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Евгений Томашевский (Россия) - 0,5:0,5.

Аронян лидирует после семи туров с 4,5 очками. Далее идут Вашье-Лаграв, Томашевский, Свидлер, Накамура, Яковенко, Харикришна, Дин Лижэнь, Раппорт (все — по 4), Раждабов, Инаркиев, Эльянов, Гири (все — по 3,5), Вальехо (3), Ли Чао, Рязанцев, Гельфанд (все — по 2,5) и Хаммер (2)

По итогам Гран-при определятся два участника турнира претендентов, куда уже отобрались выступавший в прошлом матче за шахматную корону россиянин Сергей Карякин, победитель Кубка мира Аронян и его финалист Дин Лижэнь, россиянин Владимир Крамник, получивший специальное приглашение от организаторов. В общем зачете Гран-при лидирует азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (340 очков), второе место занимает россиянин Александр Грищук (336,4). Оба шахматиста не принимают участия в заключительном этапе Гран-при. Из участников испанского этапа на попадание на турнир претендентов могут рассчитывать Раджабов, занимающий третье место в общем зачете, и Вашье-Лаграв (5), для этого им необходимо занять одно из двух первых мест. Этап Гран-при состоит из девяти туров и завершится 25 ноября. В восьмом туре Раджабов сыграет против израильтянина Бориса Гельфанда.