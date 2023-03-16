Работы по благоустройству центральных улиц Баку будут завершены в ближайшее время

Работы по благоустройству центральных улиц Баку будут завершены в ближайшее время.

Работы по благоустройству центральных улиц Баку будут завершены в ближайшее время.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Исполнительная власть города Баку осуществляет работы по благоустройству столичных улиц и проспектов в сотрудничестве с Общественным объединением "Региональное развитие".

В целях обеспечения свободного передвижения граждан, особенно лиц с ограниченными возможностями здоровья, на улицах и проспектах Баку капитально ремонтируются тротуары, устанавливаются пандусы, устраняются препятствия, мешающие свободному передвижению. Вдоль тротуаров укладывается тактильная плитка для удобства инвалидов по зрению, устанавливаются новые уличные фонари. Также устраняются недостатки, выявленные в ходе совместного мониторинга, обновляются газоны в парках и на обочинах дорог, высаживаются новые цветы и кустарники.

Ожидается, что в ближайшее время работы по благоустройству будут завершены на улицах Рашида Бейбутова, Диляры Алиевой и 28 Мая.