Работники здравоохранения Мингячевира в связи с Новруз байрамы посетили Детский неврологический санаторий

Мингячевир. 21 марта. REPORT.AZ/ Работники здравоохранения Мингячевира в связи с Новруз байрамы порадовали подарками больных городского Детского неврологического санатория.
Как передает ширванское бюро Report, для малолетних постояльцев санатория был приготовлен плов, накрыт стол с праздничными яствами.
Поздравивший детей с праздником председатель мингячевирского профсоюза работников здравоохранения Аллахверди Алыев пожелал им всего самого наилучшего.
Отметим, что работники здравоохранения подарили каждому из детей подарок. Мероприятие было продолжено праздничной музыкальной программой.
News DepartmentАвтор новости
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