Работники здравоохранения Мингячевира в связи с Новруз байрамы посетили Детский неврологический санаторий

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Мингячевир. 21 марта. REPORT.AZ/ Работники здравоохранения Мингячевира в связи с Новруз байрамы порадовали подарками больных городского Детского неврологического санатория.

Как передает ширванское бюро Report, для малолетних постояльцев санатория был приготовлен плов, накрыт стол с праздничными яствами.

Поздравивший детей с праздником председатель мингячевирского профсоюза работников здравоохранения Аллахверди Алыев пожелал им всего самого наилучшего.

Отметим, что работники здравоохранения подарили каждому из детей подарок. Мероприятие было продолжено праздничной музыкальной программой.