 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Работник электросети Гаха пострадал в результате падения с дерева

    У пострадавшего сломана рука, на область головы наложены швы

    Гах. 15 июня. REPORT.AZ/ Житель Гаха получил тяжелые травмы в результате несчастного случая.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, Абид Муса оглу Солтаналиев упал с дерева при сборе черешни. Получивший травмы различной степени тяжести А.Солтаналиев госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу.

    В больнице сообщили, что у пострадавшего сломана рука, на область головы наложены швы, его состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

    Отметим, что А.Солтаналиев является работником электросети Гаха. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi