Работник электросети Гаха пострадал в результате падения с дерева

Гах. 15 июня. REPORT.AZ/ Житель Гаха получил тяжелые травмы в результате несчастного случая.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Абид Муса оглу Солтаналиев упал с дерева при сборе черешни. Получивший травмы различной степени тяжести А.Солтаналиев госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу.

В больнице сообщили, что у пострадавшего сломана рука, на область головы наложены швы, его состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

Отметим, что А.Солтаналиев является работником электросети Гаха.