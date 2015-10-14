Работник Bank of Azerbaijan и племянник бывшего главы ИВ допрошены в суде

Руководитель кредитного отдела заявил, что хранил в банке миллионы долларов без оформления на них документации

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной процесс по делу обвиняющегося в мошенничестве Араза Эйвазова 1984 г.р.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова показания дали друзья упомянутого в деле Эльдениза Ахундова Самед Аббасов, брат бывшего главы Исполнительной власти Шарурского района Рафаиля Расулова Джаваншир Джафаров и другие.

При допросе руководитель кредитного отдела филиала №4 Bank of Azerbaijan С.Аббасова сказал, что деньги Э.Ахундова держал в своем кабинете: "Мы дружим с Эльденизом долгие годы. Я познакомился с Аразом через Эльдениза. Он сказал, что они начали бизнес. В 2013 году Эльдениз позвонил мне. Придя в банк, Араз попросил дать ему более 1 млн. Эти деньги принадлежали Эльденизу.

Он дал мне эти деньги на хранение. Я хранил их в сейфе в кабинете. Средства не были оформлены в банке. В целом я отдал Аразу 2 млн. 770 тыс. долларов наличными. Чтобы забрать деньги Араз неоднократно приходил ко мне с Шовги Гасановым.

В это время Эльдениз сказал мне, что Араз работает в компании "Procter & Gamble". А Шовги Гасанов контролирует дела Араза. Я не знал, чем они занимаются".

А А.Эйвазов отрицал то, что получил деньги у С.Аббасова.

Очередное судебное заседание назначено на 21 октября.

Напомним, что Э.Ахундов является племянником руководителя компании "Шарур-Иншаат" Исфендияра Ахундова. Он утверждает, что отдал А.Эйвазову 2 млн. 770 тыс. долларов наличными.

Отметим, что это произошло в 2012 году. В связи с вопросом в течение года велось следствие. Дело было один раз возвращено судом.

А.Эйвазов обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.