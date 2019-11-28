Работающий в МВД племянник Зии Мамедова отправлен на пенсию

Еще один сотрудник органов внутренних дел Азербайджана освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, начальник Управления по мобилизации и гражданской обороне Министерства внутренних дел, полковник полиции Фуад Мамедли снят с занимаемой должности.

Приказ в связи с этим подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Ф.Мамедли отправлен на пенсию.

Пресс-служба МВД подтвердила Report данный факт.

На место Ф.Мамедли назначений нет.

Отметим, что Ф.Мамедли приходится племянником экс-министру транспорта Зие Мамедову.