Работавшему в таможенном госпитале иранскому врачу сократили срок заключения

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе в отношении граждан Ирана Джахани Хивея Хамида Мохаммада и Гахремани Хафеза Хабиби, обвиняемых в незаконном ввозе в страну лекарственных и косметических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова объявлено решение суда.

Согласно приговору, апелляционная жалоба обоих обвиняемых частично удовлетворена, изменен приговор суда первой инстанции.

Срок заключения каждого иранца уменьшен на 1 год и 6 месяцев.

Отметим, что гражданин Иран Джахани Хивей Мохаммад долгое время живет в Азербайджане и работал врачом-хирургом в госпитале Госкомтаможни. На подготовительном заседании он был арестован в зале суда.

Во время обыска в его доме было найдено большое количество незарегистрированных и незадекларированных лекарственных и косметических средств (ботокс) неизвестного происхождения, которое он вместе с подельником доставлял в Азербайджан и продавал различным людям.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Джахани Хивех Хамид Мохаммад был приговорен к 7 годам заключения, Гахремани Хафез Хабиб к 7,5 годам заключения. Оставшиеся недовльные приговором суда заключенные подали апелляционную жалобу.