В жилом комплексе рабочий погиб, упав с 11-го этажа

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района рабочий погиб, упав с высотного здания.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории жилого комплекса.

Сулейманлы Бабек Горхмаз оглу, 1991 г.р., работавший в строящимся на данной территории здании, упал с 11 этажа.

По факту в Прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 222.3 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности ведения строительных и иных работ).