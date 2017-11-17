Рабочий, оставшийся под завалом в результате оползня, спасен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Оставшийся под завалом в результате оползня в поселке Зыг рабочий спасен.

Как передает Report, спасателям МЧС удалось достать рабочего Багирзадэ Амирахмеда Видади оглу 1995 г.р в результате специальной операции.

***21:48

В Баку в поселке Зыг произошел оползень.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, по поступившей из центра управления при кризисных ситуациях информации, рабочий Багирзадэ Амирахмед Видади оглу 1995 г.р. остался под завалом после возникшего при раскопках дороги оползня на территории рядом с Зыгским шоссе в Сураханском районе столицы. Спасатели службы спасения при особых рисках прибыли на место происшествия. В первую очередь были оценены условия операции. Принимая во внимания сложные условия (существует опасность повторного оползня), было принято решение привлечь на место происшествия дополнительные группы пожарных спасателей из Государственной противопожарной службы. В настоящее время продолжаются спасательные работы. Дополнительная информация будет предоставлена.