Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Рабочий из Азербайджана погиб в Ингушетии от удара током близ ЛЭП. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", несчастный случай произошел 18 декабря на рынке "Фабрика" в Назрани.

При проведении строительных работ в торговом центре рядом с высоковольтным столбом наемный рабочий из Азербайджана случайно допустил соприкосновение с проводами, в результате чего получил тяжелые травмы.

Пострадавшего в больницу доставили очевидцы, но спасти мужчину не удалось.

Работы по строительству торгового центра рядом с ЛЭП велись без разрешения энергетиков. На данный момент выясняются причины и обстоятельства ЧП.