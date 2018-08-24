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    В Барде произошла цепная авария, есть пострадавшие - ФОТО

    Барда. 24 августа. REPORT.AZ/ В Барде в результате цепной аварии 4 человека были госпитализированы в центральную районную больницу города. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в селе Джейирли.  

    Согласно информации, "ВАЗ-21011" столкнулся с автомобилями марки "Мерседес" и "ВАЗ-21-099".  В результате столкновения водитель "ВАЗ-21011" Орхан Сулейманов и  23-летняя пассажирка Наргиз Мамедова, а также водители двух других автомобилей Эльман Джафаров и Акиф Мамедов были доставлены в больницу с различными травмами. У женщины зафиксированы переломы на теле и на ноге, ее состояние оценивается как средне -тяжелое. Остальные участники ДТП после первой медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение. 

    Ведется расследование. 

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