В Барде произошла цепная авария, есть пострадавшие - ФОТО

Барда. 24 августа. REPORT.AZ/ В Барде в результате цепной аварии 4 человека были госпитализированы в центральную районную больницу города. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в селе Джейирли.

Согласно информации, "ВАЗ-21011" столкнулся с автомобилями марки "Мерседес" и "ВАЗ-21-099". В результате столкновения водитель "ВАЗ-21011" Орхан Сулейманов и 23-летняя пассажирка Наргиз Мамедова, а также водители двух других автомобилей Эльман Джафаров и Акиф Мамедов были доставлены в больницу с различными травмами. У женщины зафиксированы переломы на теле и на ноге, ее состояние оценивается как средне -тяжелое. Остальные участники ДТП после первой медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение.

Ведется расследование.