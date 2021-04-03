Пытавшийся убить возлюбленную главный редактор предстанет перед судом

В Ширванском районе завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Миргусейна Нагиева, обвиняемого в покушении на убийство.

В Ширванском районе завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Миргусейна Нагиева, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что 4 января около 13:00 в городскую прокуратуру поступила информация о нанесении ножевых ранений жительнице Ширвана Мамедли Айшен Хафиз гызы 1993 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что знакомый потерпевшей - Нагиев Миргусейн Балага оглу 1957 года рождения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, пытался убить Айшен Мамедли, ранив ее ножом.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Миргусейн Нагиев задержан в качестве подозреваемого.

Отметим, что Миргусейн Нагиев является учредителем и главным редактором общественно-политической газеты “Бизим ветен”.