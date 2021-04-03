О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пытавшийся убить возлюбленную главный редактор предстанет перед судом

Пытавшийся убить возлюбленную главный редактор предстанет перед судом В Ширванском районе завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Миргусейна Нагиева, обвиняемого в покушении на убийство.
Происшествия
3 апреля 2021 г. 10:41
Пытавшийся убить возлюбленную главный редактор предстанет перед судом

В Ширванском районе завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Миргусейна Нагиева, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что 4 января около 13:00 в городскую прокуратуру поступила информация о нанесении ножевых ранений жительнице Ширвана Мамедли Айшен Хафиз гызы 1993 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что знакомый потерпевшей - Нагиев Миргусейн Балага оглу 1957 года рождения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, пытался убить Айшен Мамедли, ранив ее ножом.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Миргусейн Нагиев задержан в качестве подозреваемого.

Отметим, что Миргусейн Нагиев является учредителем и главным редактором общественно-политической газеты “Бизим ветен”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sevgilisini öldürmək istəyən baş redaktor məhkəmə qarşısına çıxarılır

Новости партнеров

Самое читаемое

С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
Назван назальный спрей, который может предотвратить размножение коронавируса
29 марта 2021 г. 11:05
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi