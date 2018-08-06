Пытавшийся совершить в Сумгайыте суицид 71-летний мужчина скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сумгайыт. 6 августа. REPORT.AZ/ Пытавшийся совершить в Сумгайыте суицид 71-летний мужчина скончался в больнице.

Как сообщает местное бюро Report, местный житель Хамоглан Гумбет оглу Джафаров 1947 г.р. пытался покончить с собой, бросившись с 4-го этажа здания, где проживал.

Получивший тяжелые травмы Х.Джафаров был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.

***13:31

Сумгайыт. 6 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 71-летний мужчина пытался покончить с собой.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 10-м микрорайоне.

Местный житель Хамоглан Гумбет оглу Джафаров 1947 г.р. бросился с 4-го этажа. Получивший тяжелые травмы Х.Джафаров в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Причины попытки суицида расследуются.