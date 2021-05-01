Пытавшийся попасть на освобожденные территории мужчина сбил полицейского

Azad olunmuş əraziyə keçmək istəyən şəxs avtomobillə polisi vuraraq qaçıb

30 апреля около 13 часов на территории села Гарадаглы Тертерского района житель Бардинского района Мансим Асланов на автомобиле марки “ГАЗ-31” попытался прорваться на освобожденные территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Несущий службу в этом районе сотрудник полиции попытался остановить нарушителя, но М.Асланов сбил полицейского и скрылся с места происшествия.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий М.Асланова удалось задержать.

Получивший легкое ранение в руку сотрудник полиции после оказания первой медицинской помощи был выписан из больницы.

Ведется расследование.