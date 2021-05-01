Пытавшийся попасть на освобожденные территории мужчина сбил полицейского

30 апреля около 13 часов на территории села Гарадаглы Тертерского района житель Бардинского района Мансим Асланов на автомобиле марки “ГАЗ-31” попытался прорваться на освобожденные территории.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Несущий службу в этом районе сотрудник полиции попытался остановить нарушителя, но М.Асланов сбил полицейского и скрылся с места происшествия.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий М.Асланова удалось задержать.
Получивший легкое ранение в руку сотрудник полиции после оказания первой медицинской помощи был выписан из больницы.
Ведется расследование.