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Пытавшийся попасть на освобожденные территории мужчина сбил полицейского

Пытавшийся попасть на освобожденные территории мужчина сбил полицейского Azad olunmuş əraziyə keçmək istəyən şəxs avtomobillə polisi vuraraq qaçıb
Происшествия
1 мая 2021 г. 11:25
Пытавшийся попасть на освобожденные территории мужчина сбил полицейского

30 апреля около 13 часов на территории села Гарадаглы Тертерского района житель Бардинского района Мансим Асланов на автомобиле марки “ГАЗ-31” попытался прорваться на освобожденные территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Несущий службу в этом районе сотрудник полиции попытался остановить нарушителя, но М.Асланов сбил полицейского и скрылся с места происшествия.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий М.Асланова удалось задержать.

Получивший легкое ранение в руку сотрудник полиции после оказания первой медицинской помощи был выписан из больницы.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş əraziyə keçmək istəyən şəxs avtomobillə polisi vuraraq qaçıb

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