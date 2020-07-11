Пытавшиеся попасть из Баку в район граждане получили по 10 суток

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали водителя, незаконно перевозившего пассажиров из Баку в районы

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали водителя, незаконно перевозившего пассажиров из Баку в районы и в обратном направлении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Житель города Шемаха Анар Адилов на автомобиле марки Opel пытался перевезти двух пассажиров из Баку в Шемаху в обход карантинных постов и был задержан на территории Абшеронского района. В ходе расследования выяснилось, что пассажиры Ниджат Ибадов и Шахин Азизов также нарушили правила особого карантина.

По решению суда Анар Адилов был арестован в административном порядке на 20 суток, а пассажиры получили по 10 суток.