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Пытавшиеся попасть из Баку в район граждане получили по 10 суток

Пытавшиеся попасть из Баку в район граждане получили по 10 суток Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали водителя, незаконно перевозившего пассажиров из Баку в районы
Происшествия
11 июля 2020 г. 11:41
Пытавшиеся попасть из Баку в район граждане получили по 10 суток

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали водителя, незаконно перевозившего пассажиров из Баку в районы и в обратном направлении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Житель города Шемаха Анар Адилов на автомобиле марки Opel пытался перевезти двух пассажиров из Баку в Шемаху в обход карантинных постов и был задержан на территории Абшеронского района. В ходе расследования выяснилось, что пассажиры Ниджат Ибадов и Шахин Азизов также нарушили правила особого карантина.

По решению суда Анар Адилов был арестован в административном порядке на 20 суток, а пассажиры получили по 10 суток.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan bölgələrə sərnişin aparan sürücü və müştəriləri həbs olundu

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