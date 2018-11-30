Пытавшиеся нарушить границу Азербайджана вооруженные лица открыли огонь по пограничникам, начальник ГПС посетил место происшествия

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает оперативно-розыскные и погранично-охранные мероприятия для обеспечения охраны госграницы.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 29 ноября в 19:10 на погранзаставе близ села Эдиша Джалилабадского района были обнаружены следы обуви со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

В 21:25 пограннаряд заметил силуэты у госграницы, обнаружил, что два человека бегут в данном направлении. Не подчинившиеся приказу наряда остановиться нарушители открыли огонь по пограничникам, ответным огнем один из них был ранен в ногу и схвачен. Другому нарушителю удалось сбежать.

Пострадавший нарушитель был отправлен в Джалилабадскую районную центральную больницу, ему оказана срочная медмопощь. Было установлено, что задержанным является Насири Шахзад Шекар 1976 г.р.

Также было установлено, что Ш.Насири был тем, кто на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" 21 июня 2018 года ранил сержанта ГПС Курупова Рамазана Мамед оглу.

30 ноября начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил место происшествия, поблагодарил пограничников, надежно защищающих госграницу, наградил отличившихся военнослужащих.