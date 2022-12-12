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В Гахе пятеро членов семьи отравились, выпив чай с чабрецом

В Гахе пятеро членов семьи отравились, выпив чай с чабрецом В Гахском районе пять членов одной семьи получили пищевое отравление.
Происшествия
12 декабря 2022 г. 11:35
В Гахе пятеро членов семьи отравились, выпив чай с чабрецом

В Гахском районе пятеро членов одной семьи получили пищевое отравление.

Как передает северо-западное бюро Report, 64-летняя Ханым Халилова, ее сын 40-летний Мухаммед Халилов и невестка Гюнай Махмудова, а также двое малолетних детей обратились в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом пищевое отравление.

Сообщается, что члены семьи почувствовали себя плохо после того, как выпили чай с чабрецом.

По предварительной версии, отравление было вызвано ядовитыми сорными травами, употребленными вместе с чабрецом.

В шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) местному бюро Report данный факт подтвердили.

Отмечается, что в районный отдел полиции поступила информация о пищевом отравлении пятерых человек. После проведения предварительного разбирательства по факту материалы будут направлены в районную прокуратуру. По факту ведется расследование.

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