Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Пять человек пострадали при падении рождественской ели в немецком Эшвайлере.

Как передает Report со ссылкой на Аachener Nachrichten, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (21.00 по Баку) на ярмарке города Эшвайлер.

15-метровая елка упала на детскую карусель.

По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного пятъ четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.

Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.

В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.