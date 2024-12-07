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Пять человек эвакуированы после пожара в жилом доме в Сумгайыте

Пять человек эвакуированы после пожара в жилом доме в Сумгайыте 12:42
Происшествия
7 декабря 2024 г. 13:15
Пять человек эвакуированы после пожара в жилом доме в Сумгайыте

В пятиэтажном жилом доме в 3-м микрорайоне города Сумгайыт произошел пожар, эвакуированы пять человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что причиной пожара стало возгорание в электрическом щите на 2-м этаже здания. В результате повреждены пять счетчиков и пять предохранительных выключателей.

"Пожар был потушен, распространение огня на квартиры удалось предотвратить", - отмечает МЧС.

В рамках мер безопасности эвакуированы пять человек, включая одного несовершеннолетнего.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda beşmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, beş nəfər təxliyə edilib

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