Пять человек эвакуированы после пожара в жилом доме в Сумгайыте

12:42

В пятиэтажном жилом доме в 3-м микрорайоне города Сумгайыт произошел пожар, эвакуированы пять человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что причиной пожара стало возгорание в электрическом щите на 2-м этаже здания. В результате повреждены пять счетчиков и пять предохранительных выключателей.

"Пожар был потушен, распространение огня на квартиры удалось предотвратить", - отмечает МЧС.

В рамках мер безопасности эвакуированы пять человек, включая одного несовершеннолетнего.