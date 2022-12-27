Пять человек арестованы за попытку незаконного проезда на освобожденные территории

Пять человек арестованы за попытку незаконного проезда на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечено, что сотрудниками Агдамского районного отдела полиции были задержаны жители района Хаял Гусейнов, Эльвин Гусейнов, Ниджат Фадати, Джошгун Мамедов и Шамистан Гусейнов при попытке въехать на автомобиле на освобожденную от оккупации территорию района.
В ходе проверок было установлено, что у них нет соответствующих разрешений.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в отношении них составлены протоколы и направлены в районный суд. Решением суда, братья Хаял и Эльвин Гусейновы за совершение повторных действий были арестованы в административном порядке на 25 дней, а другие лица - на 15 дней.