Пять человек арестованы за попытку незаконного проезда на освобожденные территории

Пять человек арестованы за попытку незаконного проезда на освобожденные от оккупации территории.

Пять человек арестованы за попытку незаконного проезда на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечено, что сотрудниками Агдамского районного отдела полиции были задержаны жители района Хаял Гусейнов, Эльвин Гусейнов, Ниджат Фадати, Джошгун Мамедов и Шамистан Гусейнов при попытке въехать на автомобиле на освобожденную от оккупации территорию района.

В ходе проверок было установлено, что у них нет соответствующих разрешений.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в отношении них составлены протоколы и направлены в районный суд. Решением суда, братья Хаял и Эльвин Гусейновы за совершение повторных действий были арестованы в административном порядке на 25 дней, а другие лица - на 15 дней.