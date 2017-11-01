"ПСЖ" и "Бавария" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ «ПСЖ» и «Бавария» добились побед в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает Report, обе команды досрочно вышли в 1/8 финала турнира.

Парижане в родных стенах принимали «Андерлехт». Хозяева выглядели гораздо увереннее соперника и одержали победу со счётом 5:0. Хет-трик оформил защитник парижан Лейвин Курзава, ещё по голу на свой счёт записали Марко Верратти и Неймар.

«Бавария» в гостях встречалась с «Селтиком». В первом тайме голом отметился нападающий мюнхенцев Кингсли Коман. На 74-й минуте хозяева отыгрались благодаря результативному удару Каллума Макгрегора. Однако подопечные Юппа Хайнкеса вырвали победу на 77-й минуте: Хави Мартинес откликнулся на навес Давида Алабы и головой отправил мяч в сетку ворот. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Баварии».

Турнирное положение в группе B: 1. «ПСЖ» — 12 очков; 2. «Бавария» — 9; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа B

ПСЖ (Франция) – Андерлехт (Бельгия) - 5:0

Голы: 1:0 – Верратти – 30, 2:0 – Неймар – 45+4, 3:0 – Курзава – 52, 4:0 – Курзава – 72, 5:0 – Курзава – 78

Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) - 1:2

Голы: 0:1 – Коман – 22, 1:1 – Макгрегор – 74, 1:2 – Мартинес – 77

Группа C

Атлетико (Испания) – Карабах (Азербайджан) - 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 40 Мичел, 1:1 – 56 Парти.

Удаления: Педро Энрике (59), Савич (88).

Рома (Италия) – Челси (Англия) - 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 1 Эль-Шаарави, 2:0 – 36 Эль-Шаарави, 3:0 – 63 Перотти.

Группа D

Спортинг (Португалия) – Ювентус (Италия) - 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 20 Бруно Сезар, 1:1 – 79 Игуаин.

Олимпиакос (Греция) – Барселона (Испания) 0:0