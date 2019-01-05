Прояснена информация о погибших и раненых азербайджанцах в Воронеже

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос о погибших и раненых азербайджанцах в автоаварии в Воронежской области России.

Председатель Азербайджанского Общества "Бирлик" (Единство) в Вороже Мехти Мехтиев сообщил Report, что распространенная на некоторых азербайджанских сайтах информация следующего содержания "Диаспорские организации в России не оказали материальную и моральную поддержку раненым и погибшим азербайджанцам" является искаженной и предвзятой.

"Диаспорская организация рядом с пострадавшими с момента происшествия. Инцидент произошел 24 декабря около 11:00 в 300 км от Воронежа в направлении Ростова. Мы прибыли на место происшествия как только об этом сообщило Воронежское отделение МЧС. Государственный комитет по работе с диаспорой связался с нами по данному вопросу, рекомендовал оказать всесильную помощь, и в то же время комитет регулярно интересовался процессом. Погибли двое азербайджанцев, были и раненые. Раненые были помещены в Богучарскую больницу. Тела погибших были направлены в Азербайджан, мы оплатили транспортные и иные расходы. Мы, как Азербайджанское общество, сделали все возможное. Последний пострадавший был выписан из больницы вчера, в скором времени мы направим его в Азербайджан", - сказал М.Мехтиев.

Глава диаспоры отметил, что некоторые информационные сайты смотрят сквозь пальцы на проделанную диаспорой работу, что вызывает сожаление у проживающих там азербайджанцев: "Наше Общество связалось с этими сайтами, мы разъяснили им ситуацию, однако искаженные новости по сей день остаются у них на сайтах. Распространение неуточненной информации о деятельности наших соотечественников за рубежом мы расцениваем как черный пиар, направленный против диаспоры", - добавил глава диаспорской организации.