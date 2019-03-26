Провокация ВС Армении, азербайджанский военнослужащий стал шехидом

В течение дня 26 марта подразделения вооруженных сил Армении прибегли к провокациям на различных направлениях фронта.

Как передаёт Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в результате обстрела противником позиций азербайджанских подразделений сегодня вечером на Физулинском направлении фронта погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Эллезов Эллез Аледдин оглы.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

В то же время, армянская пресса распространила информацию о якобы попытке азербайджанской стороны продвинуть вперед свои позиции посредством проведения инженерных работ на армяно-азербайджанской границе.

"Официально заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности, является очередной провокацией армянской стороны и преследует цель обострить обстановку на фронте. В результате решительных и адекватных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, огневые точки противника были подавлены и его дальнейшие провокации были пресечены. В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют ситуацию на линии фронта", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.