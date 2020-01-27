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Столичная полиция: Проводится расследование в связи с жалобой Илькина Рустамзаде - ВИДЕО

Проводится расследование в связи с жалобой Илькина Рустамзаде

"Нами полностью и всесторонне расследуется вопрос об инциденте, в результате которого автомобиль чуть было не наехал на пешехода Илькина Рустамзаде". 

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев. 

По его словам, в результате расследований был установлен автомобиль, который чуть не наехал на И.Рустамзаде, у водителя взята объяснительная, просмотрены кадры, заснятые камерами "Безопасный город": "Заявления не подтвердились. Расследования по обращению гражданина продолжаются".  

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