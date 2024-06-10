Проводится расследование в связи с информацией о смерти ребенка от отравления чипсами

Проводится расследование в связи со смертью Джавадзаде Тургута (2020 г р) в новом жилом массиве поселка Гобустан Гарадагского района города Баку.

Проводится расследование в связи со смертью Джавадзаде Тургута (2020 г р) в новом жилом массиве поселка Гобустан Гарадагского района города Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Объединения управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в ходе предварительного расследования выяснилось, что инцидент произошел 8 июня, ребенок сначала был доставлен в медицинский центр Гарадага, где у него была диагностирована неуточненная боль в животе.

9 июня около 01:25 Тургута Джавадзаде поместили в отделение неотложной медицинской помощи Ясамальской детской клинической больницы при Республиканском педиатрическом центре. Ему диагностировали неуточненное нарушение сердечного ритма, пароксизмальную тахикардию, сердечную недостаточность и декомпенсированный метаболический ацидоз. Несмотря на усилия врачей, Тургут Джавадзаде скончался около 03:40 того же дня.

"Семья сообщила, что трое детей в семье тоже ели чипсы, однако у двух других детей проблем со здоровьем не возникло", - подчеркивается в сообщении.