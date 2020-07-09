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Report Georgia

Проводится операция против должностных лиц

Проводится операция против должностных лиц Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД проводит операцию против должностных лиц частного сектора
Происшествия
9 июля 2020 г. 15:05
Проводится операция против должностных лиц

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) проводит операцию против должностных лиц частного сектора, подозреваемых в присвоении государственных денег, выделенных в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает Report, в расследования стало известно, что компании-поставщики удобрений в более чем 10 районах присвоили субсидии, сговорившись с фермерами. Это произошло за счет значительного превышения на бумаге посевной площади и ввода ложных данных в электронную информационную систему сельского хозяйства. Поскольку только 25% субсидий можно было обналичить, некоторые фермеры продали свои банковские карты компаниям-поставщикам в обмен на определенную сумму. Компании же в свою очередь переводили средства с карт на свои счета, фактически не продавая фермерам удобрения.

Операция проводится Министерством внутренних дел совместно с Агентством по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства.

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