СГБ ​провела операцию против примкнувших к ИГ граждан Азербайджана

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики продолжает комплексные мероприятия против привлечения граждан Азербайджанской Республики в вооруженные конфликты за пределами страны и вооруженные радикальные религиозные формирования.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью СГБ, в результате последних следственных действий по подозрению в создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, оснащении их боеприпасами и военной техникой, проведении за пределами страны военных учений на почве религиозной вражды, участии в вооруженных конфликтах и других противозаконных действиях, были задержаны граждане Азербайджанской Республики Адиев Орхан Мехти оглу, Мухтаров Ибад Аббасали оглу, Абдуллаев Махаббат Шариф оглу, Бадалов Расим Асеф оглу, Азизов Илахи Рашаид оглу, Мамедов Зохраб Мумбариз оглу, Абдуллазаде Зарбали Искендер оглу и Марфин Владимир Евгеньевич.

Было установлено, что в период с 2012-го по 2015-ый год Орхан Адиев, Ибад Мухтаров, Махаббат Абдуллаев, Расим Бадалов, Илахи Азизов, Зохраб Мамедов, Зарбали Абдуллазаде и Владимир Марфин незаконно перешли на территорию Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак.

Они прошли радикальные религиозные и военные учения в составе незаконно действующих на территории указанных стран ИГ ("Исламское государство"), других террористических организаций и незаконных вооруженных формирований, приобрели опыт использования различных видов огнестрельного оружия. После окончания учений они участвовали в различных военных операциях и боях в составе террористических и других незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и Ирака.

Зохраб Мамедов принимал активное участие в военных операциях в составе незаконного вооруженного формирования "Mühacir Ansa" в Сирии, а Ибад Мухтаров - "Muvahidd camaatı"в Ираке и получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, было установлено, что отслуживший при бывшем СССР в спецназе и обладающий особым опытом и знаниями в военной сфере Владимир Марфин, незаконно перешедший на территорию Сирии, был привлечен в состав незаконного вооруженного формирования "Azəri camaatı", обучал граждан Азербайджанской Республики пользоваться огнестрельным оружием, проходил учения по боевой тактике, готовил к бою, оснащал незаконно действующие на территории Сирии вооруженные формирования продовольствием и другими необходимыми для военных операций принадлежностями.

Адиев Орхан Мехти оглу, Мухтаров Ибад Аббасали оглу, Абдуллаев Махаббат Шариф оглу, Бадалов Расим Асеф оглу, Азизов Илахи Рашаид оглу, Мамедов Зохраб Мумбариз оглу, Абдуллазаде Зарбали Искендер оглу и Марфин Владимир Евгеньевич были привлечены к следствию в качестве подозреваемых и по решению суда в их отношении избрали меру пресечения - арест.

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики в очередной раз предупреждает граждан страны, что лица, в той или иной форме привлекающие граждан в состав незаконных вооруженных формирований, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности и призывает попавших под влияние радикальной религиозной идеологии отказаться от участия в составе подобных вооруженных формирований.