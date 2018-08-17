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    Проведены учебные занятия вертолетных подразделений ВВС - ВИДЕО

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены летно-тактические занятия боевых вертолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Авиационные средства выполняли задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя.

    В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.

    Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполнены вертолетными экипажами.

    Результаты боевых стрельб оценены высоко.

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