Проведены учебные занятия вертолетных подразделений ВВС - ВИДЕО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены летно-тактические занятия боевых вертолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Авиационные средства выполняли задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя.

В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.

Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполнены вертолетными экипажами.

Результаты боевых стрельб оценены высоко.