Проведены операции против дилеров иранских наркобаронов в Азербайджане, задержаны 36 человек

Против дилеров иранских наркобаронов внутри страны были проведены операции, задержаны 36 человек, из незаконного оборота изъято 114 килограммов наркотических средств.

Против дилеров иранских наркобаронов внутри страны были проведены операции, задержаны 36 человек, из незаконного оборота изъято 114 килограммов наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что задержаны члены организованной преступной группировки, которые, действуя под условными именами “Pünhan”, “Baba”, “Peyman”, “Araz” и др., контрабандой из Ирана отправляли в нашу страну наркотические средства в больших количествах и с помощью социальных сетей привлекали молодежь к незаконному сбыту.

Так, в ходе серии операций, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД в столице и регионах за последние 20 дней, было задержано 36 человек, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков, из незаконного оборота изъято 114 килограммов различных наркотических средств, психотропных веществ, электронных весов и 3 тысячи таблеток экстази и метадона.

Представляем оперативные кадры задержания некоторых дилеров наркобаронов.

Наравне с указанными лицами были задержаны и представлены следствию еще 30 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Из них Панах Гулиев, Джейхун Абдуллаев, Анар Аскерли, Кямран Назарли, Хаял Халилов, братья Кянан и Кямран Аслановы были основными поставщиками наркотиков на территории страны.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

"Продолжаются оперативные мероприятия внутри страны и за ее пределами по задержанию других членов наркосети", - отмечается в сообщении.