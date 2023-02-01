Проведены операции против дилеров иранских наркобаронов в Азербайджане, задержаны 36 человек

Против дилеров иранских наркобаронов внутри страны были проведены операции, задержаны 36 человек, из незаконного оборота изъято 114 килограммов наркотических средств.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Было отмечено, что задержаны члены организованной преступной группировки, которые, действуя под условными именами “Pünhan”, “Baba”, “Peyman”, “Araz” и др., контрабандой из Ирана отправляли в нашу страну наркотические средства в больших количествах и с помощью социальных сетей привлекали молодежь к незаконному сбыту.
Так, в ходе серии операций, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД в столице и регионах за последние 20 дней, было задержано 36 человек, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков, из незаконного оборота изъято 114 килограммов различных наркотических средств, психотропных веществ, электронных весов и 3 тысячи таблеток экстази и метадона.
Представляем оперативные кадры задержания некоторых дилеров наркобаронов.
Наравне с указанными лицами были задержаны и представлены следствию еще 30 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Из них Панах Гулиев, Джейхун Абдуллаев, Анар Аскерли, Кямран Назарли, Хаял Халилов, братья Кянан и Кямран Аслановы были основными поставщиками наркотиков на территории страны.
По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
"Продолжаются оперативные мероприятия внутри страны и за ее пределами по задержанию других членов наркосети", - отмечается в сообщении.