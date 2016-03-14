Проведена экспертиза трупов нарушителей границы, убитых в Ярдымлинском районе

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Тела пяти человек, убитых в ходе предотвращения нарушения государственной границы на служебном участке пограничной заставы на территории села Дашкенд Ярдымлинского района, доставлены в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Как сообщает Report, проведена медицинская экспертиза трупов.

Отметим, что 13 марта в 04:10 в результате запуска сигнального устройства на служебной территории было выявлено передвижение группы, состоящей из 8-10 человек, направляющейся из Азербайджана в сторону Ирана. Нарушители границы, игнорируя призыв пограничного наряда "остановиться" и предупредительный выстрел, оказали вооруженное сопротивление.

В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной границе", против нарушителей было применено оружие, в результате 5 из них были ранены, двое задержаны. Несмотря на медицинскую помощь врачей, немедленно приехавших на место происшествия, спасти раненых не удалось.

Было установлено, что группа нарушителей государственной границы состояла из граждан Бангладеша и сопровождающих их вооруженных гидов. Начальник Государственной пограничной службы, командующий пограничными войсками генерал-полковник Эльчин Гулиев побывал на месте происшествия.

В Государственной пограничной службе и военной прокуратуре продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по данному факту.