Протокол НСТР в отношении Space TV принят к производству суда

Протокол, составленный Национальным советом по телерадиовещанию в отношении телеканала Space TV, принят к производству суда.

Как сообщает Report, заседание состоится 24 апреля в Ясамальском районном суде.

Протокол будет рассмотрен под председательством судьи Гюнель Акперли.

НСТР составил протокол по статье 384.0.1 (нарушение телерадиовещателями законодательства о телерадиовещании, нарушение установленных специальных правил для распространяемых без кода программ, могущих причинить вред физическому, умственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе отражающих эротику и жестокость) Кодекса административных проступков АР.

Отметим, что согласно данным НСТР, на передаче "Hər səhər" ("Каждое утро") на телеканале Space певец Руфат Ахундов при исполнении песни неоднократно использовал нецензурные выражения. Прозвучавшие в эфире передачи "Hər səhər" телеканала Space нецензурные слова и выражения были обнаружены по время мониторинга НСТР.

5 апреля НСТР оштрафовал телеканал. Протокол о применении штрафа в размере 5-8 тыс. манатов в соответствии с Кодексом административных проступков был составлен при участии руководства канала. Руководителям теле и радиоканалов было сделано устное предупреждение, чтобы ограничить приглашение в эфир Руфата Ахундова.