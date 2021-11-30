За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело

11-21

Возбуждено уголовное дело в связи с действиями пятерых украинских полицейских, которые применили силу к родственникам азербайджанца, скрывшегося из суда.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в правоохранительных органах Украины, уголовное дело возбуждено в результате длительного расследования.

Напомним, что гражданин Азербайджана 1973 года рождения Мамедов Афрас Гуддасар оглу, задержанный по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины 28 мая этого года, совершил побег, подбросив наркотическое вещество в чашки охранников во время перерыва в зале судебного заседания Ирпенского городского суда. Разыскивавшие его сотрудники Киевской областной полиции провели обыски в доме, где оставались соотечественники А.Мамедова. В тот же день к родственникам и односельчанам Мамедова Алверди и Фикрету Мамедовым, Хазару Джаббарову, Эльману Мансимову и Садаю Джаббарову подошли несколько человек в штатском и потребовали назвать место, где тот скрывается. Когда допрашиваемые сказали, что не видели Мамедова, то подверглись оскорблению и жестокому физическому насилию. В результате тяжело раненые азербайджанцы были доставлены в местную больницу. Тогда же были распространены видеозаписи раненых азербайджанцев. После инцидента в Государственное бюро расследований Украины было подано обращение касательно азербайджанцев, подвергшихся физическому насилию.