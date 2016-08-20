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    В отношении помощника Али Керимли выдвинуто обвинение, связанное с делом FETÖ

    Фаик Амирли переведен в изолятор временного содержания Наримановского РУП

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В отношении помощника председателя ПНФА, финансового директора газеты "Азадлыг" Фаика Амирли выдвинуто обвинение.

    Об этом Report сообщил его адвокат Агиль Лаиджев.

    По его словам, в отношении Ф.Амирли выдвинуто обвинение по ст. 283 (распространение расовой, национальной и религиозной вражды).

    Адвокат заявил, что сегодня Ф.Амирли был допрошен в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры: "Затем его перевели в изолятор временного содержания Наримановского РУП".

    Отметим, что согласно предварительной информации, в его автомобиле были обнаружены книги, касающиеся лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

    Напомним, что 19 августа Службой госбезопасности и Генпрокуратурой в Азербайджане была проведена операция против представителей FETÖ.  

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