Против гендиректора "Лифтремонта" возбуждено еще одно уголовное дело

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "В отношении гендиректора подведомственного ИВ Баку ПО "Лифтремонт" Гудрата Шукюрова возбуждено еще одно уголовное дело".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что в отношении Г.Шукюрова возбуждено еще одно уголовное дело по статье 193-1 (Легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем) УК АР, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, что против Гудрата Шукюрова было возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 и 308.2 УК Азербайджана.

В начале месяца он был уволен с занимаемой должности.