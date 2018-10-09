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    Против гендиректора "Лифтремонта" возбуждено еще одно уголовное дело

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "В отношении гендиректора подведомственного ИВ Баку ПО "Лифтремонт" Гудрата Шукюрова возбуждено еще одно уголовное дело".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

    Он отметил, что в отношении Г.Шукюрова возбуждено еще одно уголовное дело по статье 193-1 (Легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем) УК АР, продолжаются следственные мероприятия.

    Напомним, что против Гудрата Шукюрова было возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 и 308.2 УК Азербайджана. 

    В начале месяца он был уволен с занимаемой должности.

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