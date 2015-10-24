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    В отношении Bank Technique выдвинут судебный иск на сумму 326 тыс. манатов

    Иск частично удовлетворен во 2-м Бакинском административно-экономическом суде

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Национальный фонд содействия предпринимательству (НФСП) министерства экономики и промышленности Азербайджана подал в суд на открытое акционерное общество (ОАО) Bank Technique.

    Как сообщает Report, НФСП выдвинул иск об удержании с ответчика в пользу истца штрафной задолженности в сумме 326 тыс. 627 манатов, возникшей в результате задержки обязательств банка перед фондом по льготным кредитам, выделенным для ОАО  Bank Technique в целях финансирования инвестиционных проектов предпринимательских субъектов.

    Иск частично удовлетворен во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

    Не согласившись с решением, НФСП подал апелляционную жалобу. Иск рассматривается Бакинским апелляционным судом. 

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