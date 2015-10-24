В отношении Bank Technique выдвинут судебный иск на сумму 326 тыс. манатов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Национальный фонд содействия предпринимательству (НФСП) министерства экономики и промышленности Азербайджана подал в суд на открытое акционерное общество (ОАО) Bank Technique.

Как сообщает Report, НФСП выдвинул иск об удержании с ответчика в пользу истца штрафной задолженности в сумме 326 тыс. 627 манатов, возникшей в результате задержки обязательств банка перед фондом по льготным кредитам, выделенным для ОАО Bank Technique в целях финансирования инвестиционных проектов предпринимательских субъектов.

Иск частично удовлетворен во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Не согласившись с решением, НФСП подал апелляционную жалобу. Иск рассматривается Бакинским апелляционным судом.