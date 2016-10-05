В Баку протестуют жильцы, столкнувшиеся с угрозой насильного переселения со стороны строительной компании - ВИДЕО

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Жители 46-квартирного двухэтажного жилого дома на улице Натига Алиева Хатаинского района обеспокоены тем, что их здание будет снесено.

Как сообщает сотрудник Report, извещение об этом жильцам направило общество с ограниченной ответственность Baku Lüks Tikinti.

Согласно информации, планируется снесение старого двухэтажного здания и строительство на его месте 16-этажного жилого дома. Жильцы не возражают против снесения старого и строительства нового здания, однако их не устраивают условия, выдвинутые строительной компанией. Так ООО Baku Lüks Tikinti выдвинуло такое требование, что площадь квартиры жильцов будет измеряться только по внутренней части квартир, и с ними будет заключен двухлетний контракт. Согласно контракту, жильцы в течение двух лет будут снимать квартиру. ООО выплатит жильцам плату за квартиру только за один года в размере 250-300 манатов ежемесячно. Второй год жильцы сами будут платить за аренду квартиры. После снесения старого здания и завершения строительства 16-этажного здания жильцы будут обеспечены новыми квартирами, однако это не устраивает жильцов.

Помимо этого, жители заявляют, что дворовой участок здания в настоящее время непригоден для прохода: "При строительстве высотки не останется расстояния с другой новостройкой, этим нарушаются несколько статей строительного кодекса".

Некоторые жильцы даже не знают названия компании, которая будет проводить строительство. "Нас позвали в ЖЭК №110 и сделали заманчивые предложения. В эту "ловушку" попали пока 11 владельцев квартир", - заявил один из жильцов. По словам жильцов, недавно представители строительной компании угрожали им и заявили, что если они не покинут свои квартиры, то на них заявят в полицию, в суд, их дома будут снесены министерством по чрезвычайным ситуациям.

Одним словом, большинство жильцов не соглашаются с условиями ООО Baku Lüks Tikinti. Они заявляют, что не покинут квартиры, если условия их не устроят.

Во дворе 16-этажного здания по адресу: ул. Натига Алиева, 3, в настоящее время наблюдается теснота, площадь двора не соответствует зданию, по этой причине во дворе помещаются только 5 машин. По полученной информации, число гаражей здания также ограничено. Как сообщили Report жители здания, у детей нет возможности поиграть во дворе, они играют на проезжей части дороги, что очень опасно. Данное здание было построено в 2008 году компанией İnşaatçı 2002. Жильцы отмечают, что строительство второй высотки будет препятствовать въезду-выезду во двор.

Узнать позицию строительной компании не удалось.

Представитель Хатаинской районной исполнительной власти Азизов Даянат заявил Report о том, что ему известно о снесении двухэтажного здания и строительстве на его месте 16-этажного здания: "Однако жильцы не обращались в исполнительную власть. По этой причине мы не знаем о недовольстве жильцов".

Напомним, что 2 апреля 2004 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе прогулки по городу затронул вопрос о строительстве высотных зданий: "Пусть идут и поговорят с жильцами и пусть купят эти территории по приемлемым ценам. Пусть сносят одноэтажные дома, а на их месте, согласно главному плану, построят новые здания. Новые здания должны быть более красивыми в архитектурном плане. Иначе, один строит 30-этажное здание, а другой рядом с ним - 5-этажное здание, общий вид нарушается. Нужно указать, в каком месте можно построить здание с определенным количеством этажей, также должна соответствовать его архитектура".

Председатель Государственного комитета градостроения и архитектуры Азербайджанской Республики Аббас Аскеров в интервью сайту Echo.az заявил, что он против сплошного строительства 16-этажных зданий: "Сегодня везде строятся 16-этажные (и более высокие) здания, что недопустимо при планировке местности. Коэффициент плотности застройки территорий в разы превышает норму, что не обеспечивает безопасность жильцов, нарушается инсоляция. Помимо этого, широко распространено строительство многоэтажных зданий коридорного типа. Превратить этаж, предусмотренный для 4-х квартир, в этаж коридорного типа, предусмотренный для 9 квартир - это нонсенс. Получается, что 5 из 9-ти квартир не проветриваются, общая жилая площадь этажа вместо 450 кв. м увеличивается до 800 кв. м., при этом количество этажей, лифтов в некоторых случаях не отвечает нормам. Они строятся с трех и более этажными нежилыми объектами, что недопустимо. В результате этого, плотность населения на 1 га превышает 1000 человек, что больше нормы в два раза. В литературе приведено несколько примеров, указывающих на некомфортные условия проживания в высотках. Например, плотность населения влияет на поведение людей и социальный климат территории. Это ведет к снижению общения между жильцами, повышению чувства анонимности жилищной обстановки (все принадлежит всем, все никому не принадлежит), повышению бытового вандализма и преступности среди подростков".

Фото: Фири Салим