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    Протест по делу обвиняемых в эксплуатации гражданина Украины азербайджанцев не удовлетворен

    Оставлен в силе приговор суда первой инстанции© Report

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось заседание суда по апелляционной жалобе потерпевшего и апелляционному протесту прокуратуры на решение суда по уголовному делу в отношении Намика Джахангирова, Махсуда Алиева, Атамали Алиева, Адалята Алиева, обвиняемых в эксплуатации гражданина Украины на ферме в Баку.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирпашы Гусейнова было объявлено решение.

    Согласно решению суда, апелляционная жалоба потерпевшего и апелляционный протест государственного обвинителя не были удовлетворены, оставлен в силе приговор суда первой инстанции.

    Согласно обвинительному акту, вышеуказанные лица обвиняются в эксплуатации в Азербайджане гражданина Украины Виктора Порошенко.

    За период следствия в отношении Намика Джахангирова, Махсуда Алиева, Атамали Алиева, Адалята Алиева была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский контроль.

    Они обвинялись по ст. 144-2.2.6 УК.

    По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям в отношении обвиняемых был вынесен оправдательный приговор. Недовольные решением суда потерпевший подал апелляционную жалобу, прокуратура подала апелляционный протест.

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