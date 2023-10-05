Прошло три года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана

Прошло три года со второй ракетной атаки ВС Армении Гянджи, совершенной во время Отечественной войны.

Прошло три года со второй ракетной атаки ВС Армении Гянджи, совершенной во время Отечественной войны.

Report напоминает, что утром 5 октября 2020 года с территории Бердского района Армении был обстрелян второй по величине город Азербайджана.

Ракеты упали недалеко от Гянджинской Международной больницы, средней школы №34, мебельной фабрики, расположенной на проспекте Шаха Исмаила Хатаи, на территории так называемого "Евлахского автовокзала" и Центрального рынка. В результате 3 мирных жителя были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В то же время, 5 октября ВС Армении выпустили 2 ракеты по городу Бейлаган, в результате чего один из снарядов попал во двор детского сада.

Тем самым военно-политическое руководство Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжило террор в отношении мирного населения Азербайджана.

В тот же день вооруженные силы противника, наряду с Гянджой и Бейлаганом, обстреляли населенные пункты на территории Геранбойского, Гёйгёльского, Тертерского, Зардабского и Бардинского районов.

В результате обстрела из тяжелой артиллерии ВСл страны-агрессора ракеты разорвались на центральных улицах и недалеко от Центральной районной больницы горда Барда. От осколочных ранений погибла Шахрияр Иса гызы Мехтиева, 3 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

По всем фактам в Азербайджане возбуждены уголовные дела.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу город Гянджа в общей сложности 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным обстрелам и артиллерийским атакам со стороны ВС Армении. В результате погибли 29 человек, ранения получили 112 человек, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей, 27 женщин, 454 человека получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйства.