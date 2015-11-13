​Прошло судебное заседание по апелляционной жалобе руководителя AMAY

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде прошло судебное заседание по апелляционной жалобе из приговора, вынесенного в отношении находящихся под арестом руководителя Торгового центра AMAY Абдуллы Абдуллаева и директора указанного центра Эльшана Новрузова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова адвокат А.Абдуллаева Осман Кязымов выступил с ходатайством.

Он сказал, что в приговоре Суда по тяжким преступлениям также отмечается о конфискации имущества ООО "Qaradağ tikinti materialları": "В действительности, этот объект не принадлежит Абдулле Абдуллаеву".

Адвокат попросил суд пригласить представителя ООО, взять у него показания и аннулировать решение относительно конфискации имущества.

Ходатайство не было обеспечено.

Очередное судебное заседание назначено на 20 ноября.

Отметим, что А.Абдуллаев был арестован 4 апреля. Согласно официальной информации Генпрокуратуры, проработавший в 2006-2008 годах председателем Наблюдательного совета ОАО Birlikbank Абдулла Абдуллаев потратил на ремонтно-строительные работы здания ООО AMAY в Хатаинском районе 3 млн. 397 тыс. манатов, предусмотренные по линии Национального фонда помощи предпринимательству для развития сельского хозяйства и других сфер.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 178.3.1 (мошенничество с причинением крупного ущерба), ст. 179.3.1 (присвоение или растрата организованной группой), ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 193-1.3.2 (легализация денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

7 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил А.Абдуллаева к 13 годам, а Э.Новрузова - 9 годам лишения свободы.