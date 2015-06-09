Состоялось ежегодное отчетное заседание Общественного комитета по контролю за пенитенциарной сферой при Минюсте

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Состоялось ежегодное отчетное заседание Общественного комитета, занимающегося общественным контролем за пенитенциарной сферой при министерстве юстиции.

Как сообщает Report, на заседании выслушали информацию о работах, проделанных за время деятельности нынешнего состава комитета, затронули различные направления деятельности юстиции, вопросы защиты прав заключенных и пр.

По словам начальника Управления Минюста по правам человека и связям с общественностью Фаика Гурбанова, в целях повышения рентабельности работы Общественного комитета, периодически проводятся встречи с руководством министерства и формирующей ее Избирательной комиссией, анализируется деятельность структуры, даются рекомендации.

Затем с отчетом выступил координатор комитета Чингиз Ганизаде. Он отметил, что Общественный комитет, предложенный в качестве образцовой модели и механизма плодотворного сотрудничества между гражданским обществом и правоохранительными органами, за истекший период вместе с представителями СМИ, НПО и группы Национального превентивного механизма омбудсмена более 315 раз посетил различные исправительные учреждения: "Комитет уделил особое внимание условиям содержания заключенных, дал необходимые рекомендации. Отчеты и рекомендации, представленные комитетом в Минюст по результатам мониторингов, были проанализированы, после чего приняли соответствующие меры.

Хотя в первые годы деятельности Общественный комитет отдавал предпочтение мониторинговому процессу, за последние годы он уделял внимание вопросу исправления заключенных, контролировал условия их содержания, процесс усовершенствования инфраструктуры, улучшения медицинских услуг и пр. Кроме того, около 1600 осужденным была оказана различная юридическая помощь".

Он отметил, что члены комитета также привлекаются к работам созданной министерством комиссии, деятельность которой связана с применением института преждевременного условного освобождения: "С этой целью, совместно с другими членами комиссии, а также с участием родителей и близких осужденных, и даже приглашенных пострадавших, более 170-ти раз организовывались визиты в исправительные учреждения, где проводились встречи с заключенными. Около 2900 заключенных получили условную свободу или же были переведены в исправительные учреждения более легкого режима. 96% рассмотренных судом соответствующих дел были решены положительно.

Наряду с этим, в соответствии с предоставленными новыми полномочиями, члены комитета принимают активное участие на различных мероприятиях, связанных с деятельностью юстиции, на заседаниях коллегии министерства, конференциях и семинарах, а также в конкурсах по приему на работу в органы юстиции (тестовом экзамене и собеседовании). Кроме того, по различным направлениям в области юстиции проводятся совместные дни "открытых дверей". Институты гражданского общества привлекаются к действующим в министерстве постоянным мониторинговым группам и интересуются организацией работы в судах и органах юстиции. Им также предоставлена возможность изучения общественного мнения и проведения анонимных опросов".