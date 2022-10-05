Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана

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Прошло два года со второй ракетной атаки ВС Армении Гянджи, совершенной во время Отечественной войны.

Report напоминает, что утром 5 октября 2020 года с территории Бердского района Армении был обстрелян второй по величине город Азербайджана.

Ракеты упали недалеко от Гянджинской Международной больницы, средней школы №34, мебельной фабрики, расположенной на проспекте Шаха Исмаила Хатаи, на территории так называемого "Евлахского автовокзала" и Центрального рынка. В результате 3 мирных жителя были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

В то же время, 5 октября ВС Армении выпустили 2 ракеты по городу Бейлаган, в результате чего один из снарядов попал во двор детского сада.

Тем самым военно-политическое руководство Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжило террор в отношении мирного населения Азербайджана.

В тот же день вооруженные силы противника, наряду с Гянджой и Бейлаганом, обстреляли населенные пункты на территории Геранбойского, Гёйгёльского, Тертерского, Зардабского и Бардинского районов.

В результате обстрела из тяжелой артиллерии ВСл страны-агрессора ракеты разорвались на центральных улицах и недалеко от Центральной районной больницы горда Барда. От осколочных ранений погибла Шахрияр Иса гызы Мехтиева, 3 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

По всем фактам в Азербайджане возбуждены уголовные дела.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу город Гянджа в общей сложности 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным обстрелам и артиллерийским атакам со стороны ВС Армении. В результате погибли 29 человек, ранения получили 112 человек, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей, 27 женщин, 454 человека получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйства.